Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме раскритиковал показанный в Дагестане спектакль «Охота на мужчин» за сцену с полуобнаженными актерами.

«Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться», — написал Нурмагомедов. Он назвал постановку «грязью» и призвал правительство Дагестана принять соответствующие меры. «Если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь», — заявил боец.

Перед спортсменом уже извинился актер и продюсер «Охоты на мужчин» Иван Жидков. В пресс-службе Министерства культуры Дагестана заявили, что не имеют отношения к спектаклю.

Из-за скандала вокруг «Охоты на мужчин» в соцсетях принялись шутить о том, что еще мог бы раскритиковать или запретить дагестанский спортсмен. Спойлер — да что угодно!