Житель Сыктывкара украл 90 килограммов картошки. Его нашли по отпечатку номера машины на сугробе

18-летнего жителя Сыктывкара, обвиняемого в незаконном проникновении и краже 92 килограммов картофеля, нашли по отпечатку автомобильного номера на снегу. Покидая место преступления на своем ГАЗ-31029, похититель врезался в сугроб — и не заметил, что там остался след номера машины.

До задержания сыктывкарец успел продать большую часть украденной картошки. Оставшиеся 23 килограмма полиция изъяла и вернула потерпевшему.

Фото в анонсе: Petrychenko Anton / Shutterstock.com