Что нужно для ремикса на песню «Drop It Like Itʼs Hot»? Телефон — раз, подвывающий неисправный душ — два
Слышали совместную песню Снупа Догга и Фаррела Уильямса «Drop It Like Itʼs Hot»? Наверняка! Танцы из клипа на этот трек давно уже растащили на гифки и смешные видео.
Пользователь reddit под ником jawajoose сделал ремикс на «Drop It Like Itʼs Hot» с помощью душа и включенной на телефоне музыки. В видео неисправная сантехника идеально подвывает в такт протяжному «Sno-o-o-o-o-op» из начала композиции.
В комментарии к посту jawajoose пользователи прислали другие похожие видео — в том числе еще один ремикс на «Drop It Like Itʼs Hot» (на этот раз при участии мусорного ведра и бумажных полотенец).
Есть и другие ремиксы
Некоторым удавалось сделать из скрипа в салоне автомобиля самый настоящий джаз.
А у кого-то во время уборки получилось исполнить песню «Sandstorm» финского диджея Darude.
(Впрочем, есть вариант с пианино и духовкой — и он еще круче!)
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