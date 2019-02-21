Слышали совместную песню Снупа Догга и Фаррела Уильямса «Drop It Like Itʼs Hot»? Наверняка! Танцы из клипа на этот трек давно уже растащили на гифки и смешные видео.

Пользователь reddit под ником jawajoose сделал ремикс на «Drop It Like Itʼs Hot» с помощью душа и включенной на телефоне музыки. В видео неисправная сантехника идеально подвывает в такт протяжному «Sno-o-o-o-o-op» из начала композиции.

zac ordene

В комментарии к посту jawajoose пользователи прислали другие похожие видео — в том числе еще один ремикс на «Drop It Like Itʼs Hot» (на этот раз при участии мусорного ведра и бумажных полотенец).

Gus Johnson

Есть и другие ремиксы

Некоторым удавалось сделать из скрипа в салоне автомобиля самый настоящий джаз.

Duncan Steven

А у кого-то во время уборки получилось исполнить песню «Sandstorm» финского диджея Darude.

Serene

(Впрочем, есть вариант с пианино и духовкой — и он еще круче!)

Jess Conte

Ранее мы уже писали о «Smells Like Teen Spirit», сыгранной на 64 дисководах.

Paweł Zadrożniak