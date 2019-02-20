«Посвящается тысячам псевдодиагностических девайсов». Пользователь «Пикабу» создал бессмысленный тест на доверчивость

Пользователь «Пикабу» Tech.spiritus создал тест на доверчивость. Чтобы его пройти, нужно опустить 10-рублевую монету в монетоприемник — после этого прибор «измерит» уровень доверчивости и выдаст результат.

Павел Серков

«Посвящается тысячам псевдодиагностических девайсов, от e-meter саентологов до всяких ауракамер», — написал автор в своем блоге.

Идею устройства Tech.spiritus позаимствовал из карикатуры (но там за тест просят целый доллар!).