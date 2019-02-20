Посмотрите, как выглядит самый первый браузер. Он не поддерживает видео и картинки (и в нем почему-то нельзя читать «Медузу»!)

Сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) выпустили веб-версию самого первого браузера WorldWideWeb, созданного в 1990 году «отцом интернета» — бывшим работником ЦЕРН Тимом Бернерсом-Ли.

Вот как в WorldWideWeb выглядит BuzzFeed

Браузер не поддерживает картинки, видео и музыку, но почему-то отображает эмодзи; ссылки нужно открывать через вкладку «документы», спрятанную в контекстное меню (их в WorldWideWeb очень много — и они очень запутанные!). Все страницы — черно-белые, так как компьютеры NeXT, на которых в 90-х вышел WorldWideWeb, не поддерживали цвета.

«Медуза» в браузере не открывается. 🤨