шапито
Посмотрите, как выглядит самый первый браузер. Он не поддерживает видео и картинки (и в нем почему-то нельзя читать «Медузу»!)
Meduza
Сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) выпустили веб-версию самого первого браузера WorldWideWeb, созданного в 1990 году «отцом интернета» — бывшим работником ЦЕРН Тимом Бернерсом-Ли.
Браузер не поддерживает картинки, видео и музыку, но почему-то отображает эмодзи; ссылки нужно открывать через вкладку «документы», спрятанную в контекстное меню (их в WorldWideWeb очень много — и они очень запутанные!). Все страницы — черно-белые, так как компьютеры NeXT, на которых в 90-х вышел WorldWideWeb, не поддерживали цвета.
«Медуза» в браузере не открывается. 🤨