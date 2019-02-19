шапито
Американец сделал 50 тысяч снимков Луны — и собрал из них одно фото в сверхвысоком разрешении 🌝
Meduza
В феврале можно было наблюдать самую большую Луну в 2019 году. Во время так называемого Суперлуния спутник и Землю разделяло всего 356,7 тысячи километров. Луна еще и светилась значительно ярче, чем обычно.
Астрофотограф Эндрю Маккарти решил сделать снимок Суперлуны в супервысоком разрешении.
Маккарти отснял в Калифорнии около 50 тысяч фотографий — из них он собрал один снимок Луны разрешением 81 мегапиксель. И это очень много! Например, фотография, занимающая полосу в глянцевом журнале, имеет разрешение около 20 мегапикселей.
Исходники и получившееся суперфото Маккарти выложил в Reddit (а заодно и в свой инстаграм).