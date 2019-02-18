Топ российского Apple Music возглавили альбомы неизвестных подражателей Оксимирона и Егора Летова. Что происходит?!

18 февраля топ самых популярных альбомов российского Apple Music возглавили четыре релиза неизвестных исполнителей, чьи имена совпадают с названиями испанских и аргентинских городов: Мурсия, Бильбао, Картахена и Мендоса. Их композиции звучат как песни Оксимирона, Хаски, ЛСП и Егора Летова. Сами треки напоминают сырые демо-записи, которыми, скорее всего, и являются. На эту странность обратило внимание The Flow.

По словам подписчиков Apple Music, еще утром никого из этих артистов не было в топе. Альбомы исполнителей нельзя найти на других платформах; нам также не удалось отыскать официальные группы, паблики или аккаунты музыкантов в соцсетях.

Судя по информации, указанной в музыкальном сервисе Apple, все четыре релиза появились на платформе примерно в одно и то же время:

Мендоса — 27 января

Картахена — 5 февраля

Мурсия — 8 февраля

Бильбао — 8 февраля.

Сервис распознавания музыки Shazam определяет треки с этих релизов как песни Бильбао, Мурсии и Картахены. Мендосу он узнать не смог.

«Медузе» удалось установить, что как минимум две песни Мурсии являются треками украинского ютьюбера Red Lamp, имитирующего популярных российских исполнителей.

Как сделать песню в стиле Оксимирона:

Red Lamp

И в стиле Хаски:

Трек и Клип в стиле ХАСКИ (На Коленке) Red Lamp

Эти же самые песни вышли на альбоме Мурсии «Искренний» под названиями «стол» и «процентный».

Неизвестно, каким образом музыканты попали в топ-чарт Apple Music. The Flow предполагает, что это может быть багом или накруткой.

«Медузе» не удалось получить оперативный комментарий у представителей Apple Music.

Максим Иванов