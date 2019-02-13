Принцесса Эльза бегает по воде (не слишком успешно!). Вышел первый тизер «Холодного сердца 2»

Студия Disney показала тизер продолжения «Холодного сердца» — мультфильма о принцессе Эльзе, которая умеет управлять льдом, и ее сестре Анне.

Disney Россия

В ролике Эльза учится бегать по воде с помощью магии, но волны снова и снова относят ее обратно к берегу. Также в тизере появляются и другие герои предыдущей части: Анна, альпинист Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф.

В России премьера мультфильма состоится 28 ноября.