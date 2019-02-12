Вышел первый трейлер фильма «Вчера» («Yesterday») — комедии британского режиссера Дэнни Бойла о музыканте Джеке, который внезапно оказался в мире, где никто не знает о группе The Beatles.

Как следует из трейлера, Джек начинает выдавать песни The Beatles за свои и становится звездой — ходит на шоу Джеймса Кордена и записывается с Эдом Шираном (судя по всему, оба сыграли в фильме самих себя; Ширан рекомендует Джеку заменить слова «Hey Jude» на «Hey Dude»).

Англоязычный трейлер «Вчера»

Русскоязычный трейлер «Вчера»

Главную роль исполняет Химеш Патель (сериал «Жители Ист-Энда»); в фильме также снялись Лили Джеймс («Аббатство Даунтон») и Кейт Маккинон (Saturday Night Live, «Охотники за привидениями» 2016 года).

Дэнни Бойл — режиссер фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб» (за последний он получил «Оскара»). Сценарий к фильму написал Ричард Кертис, сценарист «Реальной любви», «Дневника Бриджет Джонс», «Ноттинг-Хилла».

Фильм появится в прокате за рубежом конце июня. В аннотации к русскоязычному трейлеру сказано, что он выйдет осенью.