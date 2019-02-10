Шимпанзе сбежали из вольера зоопарка в Белфасте. Догадались, что из сломанной ветки можно сделать лестницу

Несколько шимпанзе сбежали из вольера зоопарка в Белфасте, используя в качестве лестницы ветку, которую они отломили от дерева. В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать.

Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.