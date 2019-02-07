шапито
Российский машинист: а) пьет пиво; б) сражается с волками; в) везет контрабанду. И все это в трейлере игры про Транссибирскую магистраль
Meduza
Разработчики из польской студии Pentacle показали трейлер своей новой компьютерной игры — Trans-Siberian Railway Simulator. Это симулятор машиниста, в котором нужно управлять идущим по Транссибирской магистрали поездом.
В видео главный герой под гимн СССР сражается с волками (бензопилой!), сбивает с локомотива сосульки и убирает деревья, блокирующие железнодорожные пути. А еще он пьет алкоголь и, судя по всему, перевозит контрабанду
Даты выхода у игры пока нет.