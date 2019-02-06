На хоккейном матче между «Сочи» и московским «Спартаком» певица МакSим вместе со спортивными болельщиками исполнила песню «Знаешь ли ты». Эту композицию называют неофициальным гимном фанатов «Спартака».

Спорт-Экспресс

Почему спортивные фанаты поют песню МакSим?

Коротко. Мы точно не знаем. И, кажется, никто не знает!

Но есть гипотезы:

По одной версии, все началось в 2014 году с матча «Рубин»—«Спартак», проходившего в Казани. Организаторы матча в перерыве включили «Знаешь ли ты» — и фанаты дружно подхватили.

По другой, как-то раз сидевшие в баре болельщики начали в шутку исполнять песни из репертуара МакSим (кто они и где это происходило — не уточняется, но, возможно, речь идет вот об этом видео). В следующий раз «Знаешь ли ты» они спели уже на стадионе.

Еще вариант. В строках «вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног» спортивные болельщики узнают себя. Они часто посещают выездные матчи и потому много времени проводят в пути.

Фанаты «Спартака» в редакции «Медузы» вспомнили пост в LiveJournal от 2008 года. Болельщики написали «глумливый» отчет с концерта МакSим с заголовком «Мы Максим, а вы ТРЕПЛО!». Мы не уверены, что эта публикация имеет отношение к популярности «Знаешь ли ты» среди фанатов. И тем не менее!

Что думает об этом сама МакSим?

Из интервью с EuroSport:

«Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом. […] Мне в принципе приятно, когда обращают внимание с положительной стороны. Пусть это происходит со стебом, люди так веселятся. По поводу „Спартака“… Я вообще за спорт. Не придерживаюсь одного клуба. Мои песни нравятся болельщикам разных команд, ссорить их не хочется. Они и без меня ссорятся, так что хватит уже. Из-за этого я и шарфы не очень могу принимать».