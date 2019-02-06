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Почему «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн болельщиков «Спартака»? Не жалеем ног в попытках разобраться
Meduza
На хоккейном матче между «Сочи» и московским «Спартаком» певица МакSим вместе со спортивными болельщиками исполнила песню «Знаешь ли ты». Эту композицию называют неофициальным гимном фанатов «Спартака».
Почему спортивные фанаты поют песню МакSим?
Коротко. Мы точно не знаем. И, кажется, никто не знает!
Но есть гипотезы:
- По одной версии, все началось в 2014 году с матча «Рубин»—«Спартак», проходившего в Казани. Организаторы матча в перерыве включили «Знаешь ли ты» — и фанаты дружно подхватили.
- По другой, как-то раз сидевшие в баре болельщики начали в шутку исполнять песни из репертуара МакSим (кто они и где это происходило — не уточняется, но, возможно, речь идет вот об этом видео). В следующий раз «Знаешь ли ты» они спели уже на стадионе.
- Еще вариант. В строках «вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног» спортивные болельщики узнают себя. Они часто посещают выездные матчи и потому много времени проводят в пути.
- Фанаты «Спартака» в редакции «Медузы» вспомнили пост в LiveJournal от 2008 года. Болельщики написали «глумливый» отчет с концерта МакSим с заголовком «Мы Максим, а вы ТРЕПЛО!». Мы не уверены, что эта публикация имеет отношение к популярности «Знаешь ли ты» среди фанатов. И тем не менее!
Что думает об этом сама МакSим?
Из интервью с EuroSport:
«Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом. […] Мне в принципе приятно, когда обращают внимание с положительной стороны. Пусть это происходит со стебом, люди так веселятся. По поводу „Спартака“… Я вообще за спорт. Не придерживаюсь одного клуба. Мои песни нравятся болельщикам разных команд, ссорить их не хочется. Они и без меня ссорятся, так что хватит уже. Из-за этого я и шарфы не очень могу принимать».