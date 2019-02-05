шапито
Школы похожи на тюрьмы, рыбы иногда плавают, грибы — везде. Кандидаты наук объясняют свои диссертации одним предложением
Meduza
Три года назад пользователь Reddit под ником FaithMilitant попросил кандидатов наук объяснить смысл их диссертаций одним предложением — так, чтобы поняли вообще все. Получился тред на 13 тысяч сообщений.
В феврале 2019-го петербургский поэт Андрей Кузнецов перевел на русский язык самые забавные сообщения из треда с Reddit. Вот что у него вышло (за точность перевода не ручаемся):
И еще:
Если вам не хватило этого треда, почитайте архивы сайта «lolmythesis» — это проект с аналогичной идеей, запущенный еще в 2013 году (скорее всего, именно он и вдохновил пользователя Reddit).