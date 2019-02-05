Что делать с удаленной опухолью? Изобретательница Симона Гирц отправила ее в Антарктиду (есть фото)

В 2018 году шведской изобретательнице, видеоблогеру и (как она сама себя называет) «королеве бесполезных роботов» Симоне Гирц успешно удалили доброкачественную опухоль мозга.

Но что делать со стеклом с частью опухоли? Выбросить? Сохранить на память? Эти варианты Гирц не устроили, поэтому пару месяцев назад она отправила образец своего новообразования в Антарктиду — вместе с учредительницей хакатона Science HackDay Ариэль Уолдман, отправившейся туда изучать микроскопических беспозвоночных.

Четвертого февраля, во время всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, изобретательница выложила фотографию своей опухоли:

«Теперь это мой любимый снимок», — написала Гирц в твиттере.

В январе 2019-го у «королевы бесполезных роботов» обнаружили еще одну опухоль в мозге. Сама Гирц называет ее «плохим киносиквелом».