Тайна пупка снежного медведя раскрыта. Да, это были снайперски запущенные снежки!

Журналистка канадского телеканала CBC Кейт Маккенна разобралась, как создатели гигантского нарисованного на снегу в Монреале медведя сделали ему пупок, не оставив никаких следов вокруг.

Редакция связалась с Валери Дюамель, которая протоптала в сугробе огромного медведя. «Да, [пупок —] это пять снежков, брошенных в одно место», — сказала она, добавив, что не ожидала такого внимания СМИ к своему медведю.

Представители компании-оператора канала Лашин, на льду которого и вытоптали медведя, напомнили журналистам, что ходить по нему зимой запрещено.