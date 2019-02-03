шапито
Тайна пупка снежного медведя раскрыта. Да, это были снайперски запущенные снежки!
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Журналистка канадского телеканала CBC Кейт Маккенна разобралась, как создатели гигантского нарисованного на снегу в Монреале медведя сделали ему пупок, не оставив никаких следов вокруг.
Редакция связалась с Валери Дюамель, которая протоптала в сугробе огромного медведя. «Да, [пупок —] это пять снежков, брошенных в одно место», — сказала она, добавив, что не ожидала такого внимания СМИ к своему медведю.
Представители компании-оператора канала Лашин, на льду которого и вытоптали медведя, напомнили журналистам, что ходить по нему зимой запрещено.