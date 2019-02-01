Студия Universal Pictures UK выпустила первый трейлер «Хоббса и Шоу» — спин-оффа «Форсажа» про героев Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтема. Режиссером выступил Дэвид Литч («Дэдпул 2»).

Universal Pictures UK

Когда-то персонажи Джонсона и Стэйтема были непримиримыми врагами. Но теперь им приходится работать вместе, чтобы победить злодея-киборга (Идрис Эльба) и в очередной раз спасти мир.

Мировая премьера фильма состоится 1 августа.