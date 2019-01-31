В Resident Evil 2 сломали анимацию. Так хоррор стал комедией

25 января на PS4, Xbox One и PC вышел римейк Resident Evil 2 — одного из самых страшных хорроров в истории видеоигр. Его герои сражаются с толпами голодных зомби, в которых обратились жители Раккун-сити.

В римейке многие сцены стали еще более жуткими, чем в версии 1998 года. Но ютьюбер DPO23 нашел способ превратить Resident Evil 2 в комедию. Для этого ему потребовалось сломать анимацию в игре: теперь участники драматичной сцены комично вращают глазами, поджимают губы как Дональд Трамп и — внимание! — превращаются в летающий пистолет.

DPO23

У DPO23 есть ролики и про другие игры, в которых он тоже что-нибудь ломает. Результаты предсказуемы!

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