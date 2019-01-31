В 2014 году Люк Бессон выпустил фантастический боевик «Люси» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В фильме снялся и американский актер Морган Фриман — он играл профессора, читавшего лекцию о человеческом мозге (люди якобы используют его лишь на 10%)

В одной из сцен студент задает герою Фримана вопрос: что случится, если человек освоит возможности мозга на 100%? Профессор сперва замирает, а потом отвечает: «Даже не представляю».

Вот эта сцена:

Рик Про

В январе благодаря Reddit эпизод с Фриманом-профессором и любопытным студентом превратился в мем из трех кадров: на первом показывают студента, на втором — задумчивого профессора, а на третьем — сверхлюдей, использующих мозг на 100%.