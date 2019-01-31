В США на Средний Запад пришел полярный вихрь: рельсы поджигают (!), чтобы поезда могли нормально ходить; власти призывают жителей не выходить из дома; кое-где ожидается похолодание до минус 53 градусов по Цельсию.

Но жителей штата Огайо такие погодные условия совершенно не смущают — они все равно выходят на улицы. Некоторые даже используют собственного сына в качестве скребка, чтобы очистить машину от снега.

Вот так:

ViralHog

Лодыжки и запястья ребенка специально обмотали скотчем, чтобы снег не забился к нему в одежду. Судя по радостным крикам и смеху, сыну все очень понравилось.