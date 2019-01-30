Певец Тима Белорусских выпустил дебютный альбом. Это он пел про «Незабудку» и «Мокрые кроссы» 

Поп-певец Тима Белорусских выпустил дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета». В пластинку вошли семь песен, почти все посвящены любви и подросткам. Помимо «ВКонтакте», релиз можно послушать и на принадлежащей соцсети платформе Boom.

Тима Белорусских стал известен в 2018 году благодаря песням «Незабудка» и «Мокрые кроссы», которые сейчас занимают второе и пятое места в топ-чарте российского iTunes.

На обе композиции исполнитель снял один общий клип, который с декабря 2018-го посмотрели более восьми миллионов раз.

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Также в январе он дал интервью редактору «вДудя» Татьяне Мингалимовой.

Нежный редактор