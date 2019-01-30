Пользователь твиттера VeganGenesis узнал о существовании рукокрылых из семейства крылановых. Его представителей называют «летучими лисицами» (род Pteropus) и «летучими собаками» (род Rousettus). Своим видом они напоминают огромных летучих мышей — именно это сходство и напугало VeganGenesis. Он запустил тред с (якобы страшными!) фотографиями крыланов — и оказалось, что многие никогда о них не слышали.

Некоторые пользователи посчитали животных вампирами, хотя это совсем не так. Большинство видов крылановых обитают в тропиках и субтропиках; в основном они питаются фруктами, а также пыльцой и нектаром цветов.

Малыши крылановых выглядят совсем не так устрашающе, как взрослые особи. Вот, только посмотрите:

Фото в анонсе: Independent birds / Shutterstock.com