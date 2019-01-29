Разгадайте ребус: окровавленный нож, тарелка, кружка с водой. Есть идеи, что тут зашифровано?

Что это было?! 🔪🍲

Пакистанский студент (его имя не названо) попал в китайскую клинику, персонал которой почти не говорит по-английски. Одна из медсестер попыталась объяснить пациенту, что на завтра в 8 утра у него назначена операция, а значит, после 10 часов вечера ему нельзя ни есть, ни пить. Чтобы он это понял, медсестра изобразила тарелки, ложки, кран с водой и окровавленный нож.

Рисунок с ребусом выложили на Reddit. «Вне контекста это выглядит так, будто кто-то оказался без еды и воды — и теперь просит закончить его страдания в назначенное время», — написали пользователи форума.