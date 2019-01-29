Британец попытался выдать свою машину за Mercedes. Но шалость не удалась

Renault Megane — популярный и относительно доступный автомобиль. Но некоторым этого мало и потому они пытаются выдать его за Mercedes.

В конце января на парковке в городе Манчестер британец Роб Фаррелл обнаружил странную помесь Renault Megane и Mercedes. Хозяин автомобиля повесил на решетку радиатора и багажник эмблемы немецкого производителя (сама решетка также напоминает те, что используются в Mercedes).

К фарам своего Renault неизвестный приделал светодиоды (и это тоже подделка под Mercedes). Кроме того, его владелец припарковался на месте для людей с инвалидностью, но Фаррелл не заметил на автомобиле соответствующих знаков.

Британец рассказал о своей находке в фейсбуке — там Renault назвали «монстром доктора Франкенштейна».