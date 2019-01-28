Ксения Собчак запустила собственное ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!» Героем первого выпуска стал нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов. Это первое публичное интервью спортсмена после матча с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018, когда из-за незабитого им пенальти россияне вылетели с турнира.

Ксения Собчак

Вот что Смолов сказал в интервью — три самых интересных фрагмента

О

Несмотря на дружбу с футболистами, считаю, что они виноваты и должны понести наказание. Хотя не нужно устраивать показательную порку: наказание уже слишком суровое и жестокое по отношению к ним. Если бы находился в той ситуации рядом, то не позволил бы устроить драку.

О Путине

У меня дома на стене висит фото с Владимиром Путиным — он вручал мне грамоту и звание заслуженного мастера спорта. Я этим горжусь. Это мой президент. На последних выборах не голосовал за Путина, потому что не было с собой российского паспорта. Иначе обязательно бы проголосовал.

О пенальти в игре с хорватами

В момент удара был не уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти… Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы. После матча долго сидел на траве, не уходя с футбольного поля. Это было продолжением того, что я испытывал перед пенальти. Тысяча мыслей, полное отсутствие присутствия меня в этом моменте. Было даже больше каких-то вопросов, чем мыслей: как, что, почему? Затем пошел в раздевалку и извинился перед всей командой, что помешал ей сыграть в полуфинале чемпионата мира по футболу.