Магистр Йода раскрывает новые тайны Силы: фрагмент комикса «Звездные войны»

В издательстве «Комильфо» вышел пятый том комикса «Звездные войны», написанный сценаристом Джейсоном Аароном («Тор») и нарисованный художником Сальвадором Лароккой («Дарт Вейдер»). События «Тайной войны Йоды» происходят до первого эпизода космической саги. По сюжету Йода отправляется на зов Силы — он приводит его на неизвестную планету, которой управляют воюющие друг с другом дети. При этом магистр ощущает присутствие древнего и могущественного существа, чью тайну ему только предстоит раскрыть. «Медуза» публикует фрагмент комикса.













Начать чат

Напишите нам