Журналист «Медузы» подал заявку на ремонт фонаря. Он прождал 789 дней — и в конце концов фонарь просто выкопали
Уведомление о возможном конфликте интересов. Корреспондент «Медузы» Иван Голунов не участвовал в написании материала.
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заметил, что на площади возле аэропорта Внуково перестал работать фонарь. Голунов сообщил о возникшей проблеме в сервис «Наш город»; спустя 21 день ему ответили и пообещали провести ремонтные работы. Голунов начал ждать — и прождал еще 768 дней. В итоге фонарь просто демонтировали.
Все это время сотрудники «Нашего города» отчитывались перед Голуновым о своей работе. И вот чем они занимались в течение последних двух лет — в вольном пересказе журналиста «Медузы»:
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«Ой, у нас нет доступа персонала в щитовую».
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«Мы подумали, что нам нужно провести закупку материалов для ремонта».
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«Что-то закупка оказалась таким долгим процессом. Мы прям не ожидали, сорянчик!»
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«Уф, закупили материалы! Включим фонарь, с учетом графика ремонтно-восстановительных работ».
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«Мы все сделали! Но не можем получить разрешение на включение фонаря».
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«У нас возникли проблемы с оформлением документации на включение фонаря. Но вы не волнуйтесь, мы сейчас думаем включить фонарь до завершения всех согласований».
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«Вы не поверите! Мы все оформили, и уже скоро включим фонарь!»
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«Вообще-то тут реконструкция улицы намечается — и мы решили… демонтировать фонарь».
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«Твою мать! Это же вообще не наш фонарь! Да, демонтируйте его уже кто-нибудь!»
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«Мы устранили ваше замечание о неработающем фонаре — нет теперь никакого фонаря!»
«Медуза» обратилась за комментариями в Департамент строительства Правительства Москвы, но ответа пока не получила.
Несмотря на историю с фонарем, который ремонтировали больше двух лет, Голунов все равно считает сервис «Наш город» «эффективным инструментом» в случае, если нужно убрать гололед с тротуара или вкрутить лампочку в подъезде. «В этой ситуации просто чиновники изначально неправильно себя повели и запутались», — написал он в своем фейсбуке.