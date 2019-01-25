Уведомление о возможном конфликте интересов. Корреспондент «Медузы» Иван Голунов не участвовал в написании материала.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заметил, что на площади возле аэропорта Внуково перестал работать фонарь. Голунов сообщил о возникшей проблеме в сервис ; спустя 21 день ему ответили и пообещали провести ремонтные работы. Голунов начал ждать — и прождал еще 768 дней. В итоге фонарь просто демонтировали.

Иван Голунов / «Медуза»

Все это время сотрудники «Нашего города» отчитывались перед Голуновым о своей работе. И вот чем они занимались в течение последних двух лет — в вольном пересказе журналиста «Медузы»:

36 день

↓

«Ой, у нас нет доступа персонала в щитовую».

47 день

↓

«Мы подумали, что нам нужно провести закупку материалов для ремонта».

161 день

↓

«Что-то закупка оказалась таким долгим процессом. Мы прям не ожидали, сорянчик!»

167 день

↓

«Уф, закупили материалы! Включим фонарь, с учетом графика ремонтно-восстановительных работ».

313 день

↓

«Мы все сделали! Но не можем получить разрешение на включение фонаря».

369 день

↓

«У нас возникли проблемы с оформлением документации на включение фонаря. Но вы не волнуйтесь, мы сейчас думаем включить фонарь до завершения всех согласований».

551 день

↓

«Вы не поверите! Мы все оформили, и уже скоро включим фонарь!»

656 день

↓

«Вообще-то тут реконструкция улицы намечается — и мы решили… демонтировать фонарь».

759 день

↓

«Твою мать! Это же вообще не наш фонарь! Да, демонтируйте его уже кто-нибудь!»

789 день

↓

«Мы устранили ваше замечание о неработающем фонаре — нет теперь никакого фонаря!»

«Медуза» обратилась за комментариями в Департамент строительства Правительства Москвы, но ответа пока не получила.

Несмотря на историю с фонарем, который ремонтировали больше двух лет, Голунов все равно считает сервис «Наш город» «эффективным инструментом» в случае, если нужно убрать гололед с тротуара или вкрутить лампочку в подъезде. «В этой ситуации просто чиновники изначально неправильно себя повели и запутались», — написал он в своем фейсбуке.