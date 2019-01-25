Сверхректор сверхпятигорского сверхуниверситета написал сверхстатью про СВЕРХПЕРЕХОД (мы тоже ничего не поняли!!!)

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В 2018 году ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов опубликовал в журнале «Вестник Пятигорского государственного университета» научную статью вот с таким заголовком:

«Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности (сверхвсесущностности, сверхвсесоциальностности) в способе мышления, мировоззрения — и тем самым к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, к сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров».

Ничего не поняли? Мы тоже! Пользовательница фейсбука Ольга Бурыкина, обнаружившая статью Горбунова, попыталась разобраться — и прочитала аннотацию материала. Но понятнее не стало.

Цитата: «По мнению автора, чрезвычайно высока необходимость скорейшего сверхвыхода обществознания и всего знания (всей науки) к их сверхвсемежинтегрированностной сверхвсесвязанности, сверхвсеконвергентности посредством сверховладение сверхвсезнаниевым, сверхвсеприродностным, сверхвсесистемностным сверхъядром Мироустройства и тем самым через сверхдостижение сверхвсеуровня всего присвоения, обладания как такового».

С полным списком научных работ Горбунова можно ознакомиться здесь. Среди них есть такие статьи, как:

«Сверхтеория и сверхметодология всесоотнесенности как сверхпереворот в мышлении: от разъединенного и раздробленного восприятия мира, мироустройства к овладению его всецелостностью»;

«Социально-преобразовательная сверхальтернатива (сверхперспектива) для России и всего человечества как успешный сверхвыход из глубинного и глобального сверхкризиса»;

«Сверх (транс)сущность труда и эволюция создаваемых им типов ценности, стоимости: от наемного труда и финансового капитала — к преобразовательному самодеятельному сверхтруду и сверхкапиталу»;

«Как управлять миром, позитивно преобразовывая его: креационно-эволюционная транспарадигматика и транспараметрика, трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового мироустройства».