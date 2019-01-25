Песню «Paper Planes» собрали из фрагментов 210 фильмов. Вы только послушайте, как звучит тыщь-тыщь-тыщь-тыщь в припеве!

Британский ютьюбер The Unusual Suspect склеивает фрагменты из сотен известных фильмов — и превращает их в не менее известные песни. Последней его работой стал ремикс на «Paper Planes» певицы M.I.A., в котором блогер использовал отрывки из 210 кинолент: «Криминального чтива», «Пиратов Карибского моря», «Головоломки» и многих других.

Знаменитое тыщь-тыщь-тыщь-тыщь в припеве он воссоздал с помощью звуков пощечин и ударов световых мечей.

The Unusual Suspect

Послушайте и другие ремиксы, собранные The Unusual Suspect.

Рик Эстли — «Never Gonna Give You Up»

The Unusual Suspect

The Rembrandts — «Iʼll Be There for You» (песня из сериала «Друзья»)

The Unusual Suspect

The Proclaimers — «Iʼm Gonna Be (500 Miles)»

The Unusual Suspect

My Chemical Romance — «Teenagers»

The Unusual Suspect