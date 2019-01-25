шапито
Песню «Paper Planes» собрали из фрагментов 210 фильмов. Вы только послушайте, как звучит тыщь-тыщь-тыщь-тыщь в припеве!
Meduza
Британский ютьюбер The Unusual Suspect склеивает фрагменты из сотен известных фильмов — и превращает их в не менее известные песни. Последней его работой стал ремикс на «Paper Planes» певицы M.I.A., в котором блогер использовал отрывки из 210 кинолент: «Криминального чтива», «Пиратов Карибского моря», «Головоломки» и многих других.
Знаменитое тыщь-тыщь-тыщь-тыщь в припеве он воссоздал с помощью звуков пощечин и ударов световых мечей.
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