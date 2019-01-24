22 января на съезде партии «Батькивщина» в Киеве показали короткий биографический фильм о кандидате в президенты Украины Юлии Тимошенко. Туда вошли кадры из интервью с бразильским писателем Пауло Коэльо, которое в 2010 году было записано хорватским режиссером Яковом Седларом для другой картины про Тимошенко.

Коэльо в фильме утверждал, что встречался с украинским политиком дважды. В интервью он якобы хвалил Тимошенко за харизму, называл ее сильной личностью и заявлял, что «именно такой человек может стоять во главе государства».

Отрывок этого интервью в украинском переводе можно посмотреть на ютьюбе. Часть с Коэльо начинается со второй минуты.

RadianskaUkraina

Англоязычные СМИ процитировали слова Коэльо из этого интервью — их материалы увидел и сам писатель. После этого он заявил в твиттере, что никогда не записывал обращений в поддержку Тимошенко. «Даже если бы она нравилась мне как человек — украинская политика меня не касается», — отметил он.

Представители «Батькивщины» настаивают, что перевод слов Коэльо является точным. Более того, писатель знал, для чего будут использованы кадры из этого интервью.

В опубликованном на ютьюбе видео и правда слышно, как Коэльо произносит фамилию Тимошенко. Непонятно, помнит ли он об этом интервью — или он имеет в виду, что не записывал никаких обращений для нового биографического фильма.

Тем не менее, в твиттер ему сейчас присылают вот такие фотографии: