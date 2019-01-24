Пауло Коэльо — почти кот Шредингера. То ли хвалил Юлию Тимошенко, то ли нет (он все отрицает)
22 января на съезде партии «Батькивщина» в Киеве показали короткий биографический фильм о кандидате в президенты Украины Юлии Тимошенко. Туда вошли кадры из интервью с бразильским писателем Пауло Коэльо, которое в 2010 году было записано хорватским режиссером Яковом Седларом для другой картины про Тимошенко.
Коэльо в фильме утверждал, что встречался с украинским политиком дважды. В интервью он якобы хвалил Тимошенко за харизму, называл ее сильной личностью и заявлял, что «именно такой человек может стоять во главе государства».
Отрывок этого интервью в украинском переводе можно посмотреть на ютьюбе. Часть с Коэльо начинается со второй минуты.
Англоязычные СМИ процитировали слова Коэльо из этого интервью — их материалы увидел и сам писатель. После этого он заявил в твиттере, что никогда не записывал обращений в поддержку Тимошенко. «Даже если бы она нравилась мне как человек — украинская политика меня не касается», — отметил он.
Представители «Батькивщины» настаивают, что перевод слов Коэльо является точным. Более того, писатель знал, для чего будут использованы кадры из этого интервью.
В опубликованном на ютьюбе видео и правда слышно, как Коэльо произносит фамилию Тимошенко. Непонятно, помнит ли он об этом интервью — или он имеет в виду, что не записывал никаких обращений для нового биографического фильма.
Тем не менее, в твиттер ему сейчас присылают вот такие фотографии: