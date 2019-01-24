Наркозависимый попугай, Мэттью Макконахи и Снуп Догг тусуются в трейлере «Пляжного бездельника»

Студия NEON опубликовала трейлер трагикомедии «Пляжный бездельник», режиссером которой выступил Хармони Корин («Отвязные каникулы»). В фильме снялись Мэттью Макконахи («Интерстеллар»), Джона Хилл («Мачо и ботан»), Зак Эфрон («Соседи»), а также рэпер Снуп Догг.

THE BEACH BUM [Official Red Band Trailer] — In Theaters March 29, 2019 NEON

Главным героем фильма стал наркозависимый поэт по прозвищу Лунный Пес (его играет Мэттью Макконахи). Он пытается закончить свой сборник стихов, но ему вечно мешают сваливающиеся на него неприятности.

В России «Пляжный бездельник» выйдет 21 марта.