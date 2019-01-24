Как познакомиться с котом, живущим в доме напротив? Начать переписку с помощью стикеров на окне!

Жительница Торонто Эрика Стронг каждый день выглядывала в окно своего офиса, чтобы посмотреть на пушистого кота в доме напротив. Спустя какое-то время канадка и ее коллега решили поближе познакомиться с животным — и наклеили на свое окно стикеры с вопросом «Как зовут вашего кота?»

Спустя несколько недель на окне их соседей появился листок с распечатанным именем. Кота звали Маршалл!

Тогда канадка рассказала об этой истории в твиттере — и заодно поинтересовалась, каким должен быть их следующий вопрос. Среди множества комментариев она отобрала самые популярные и предложила пользователям проголосовать за лучший вариант:

А какое у кота среднее имя?

Маршалл — это в честь ?

Все ли коты ?

Мяу?

На момент написания материала в голосовании побеждал вопрос про Эминема.