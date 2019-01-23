У Xiaomi тоже будет смартфон со сгибаемым экраном. И пока он выглядит лучше, чем у Samsung 

Президент Xiaomi Лин Бин показал рабочий прототип смартфона со сгибаемым экраном. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон, а в разложенном (для этого нужно «отогнуть» его края) — как полноценный планшет.

Tom Warren

Лин Бин не раскрыл других подробностей смартфона, но отметил, что компания разработала собственную технологию гибкого экрана, адаптировала прошивку и решила множество других проблем, характерных для устройств такого типа. Издание о технологиях The Verge отмечает, что прототип Xiaomi пока что выглядит практичнее, чем устройства конкурентов.