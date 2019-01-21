«Вы знаете меня по коронной фразе „да, я умею делать метамфетамин, но не делаю“». В твиттере собирают стереотипы о профессиях

Пользовательница твиттера @girlziplocked запустила тред, в котором попросила профессионалов в той или иной области рассказать о «грязных секретах» — фактах, которые любой работник индустрии знает как само собой разумеющиеся, но которые у обывателя вызывают неприятие или удивление.

Первоначальный пост набрал несколько сотен обстоятельных серьезных ответов, но очень быстро пользователи начали просто шутить о стереотипах, связанных с их профессиями. Все твиты, описывающие эти стереотипы, стали начинаться с предложения «привет, вы можете узнать меня по этим коронным фразам».

Чтобы прочитать больше стереотипных фраз о разных профессиях, просто нажмите на любой из твитов — в него будет вложен еще один, в тот — еще, и так далее.