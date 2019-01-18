В Петербурге повесили рекламу центра контроля качества. С опечаткой

Наружная реклама «Петербургской марки качества» со слоганом «Проверено. Качественно!» была сделана с опечаткой в адресе городского домена spb.ru, пишет «Фонтанка» со ссылкой на читателей.

«Фонтанка»

На фотографии билборда, опубликованной изданием, адрес компании указан как quality.sbp.ru. Страницы по этому адресу не существует; домен sbp.ru принадлежит турфирме «Свердловское бюро туров и путешествий» из Екатеринбурга.

«Фонтанка» со ссылкой на читателей утверждает, что рекламу с опечаткой видели также в наземном транспорте, однако фотографий не приводит. «Медузе» других изображений рекламы с опечаткой найти не удалось.

Сотрудник агентства «Белые ночи», работавшего над рекламой, заявил, что все макеты «делаются на основе информации, присланной заказчиком» и «согласовываются с заказчиком». В агентстве не проверяли, есть ли в макетах опечатки, заявил он. Как пишет «Фонтанка», петербургский Центр контроля качества заплатил агентству за работу над материалами примерно 390 тысяч рублей; в общей сложности рекламная кампания обошлась в 2,8 миллиона.

«Петербургская марка качества», как можно узнать по правильному адресу, это «городской знак качества, созданный для продвижения качественных и конкурентоспособных товаров и услуг местных производителей». Систему поддерживает Центр контроля качества, подведомственный городскому комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка.