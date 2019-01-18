В городе Сухой Лог Свердловской области с трехэтажного жилого дома ветром сорвало сайдинг. Фотографии дома без обшивки появились в соцсетях днем 17 января.

В результате инцидента никто не пострадал, пишет Ura.ru.

По данным газеты «Знамя Победы», трещина в сайдинге появилась несколько дней назад. Управляющая компания обследовала дом и заделала шов, однако через два дня обшивка оторвалась. «Оставшуюся конструкцию» было решено демонтировать, пишет газета. В фонде капитального ремонта заявили Ura.ru, что сайдинг «быстро заменят».

Капитальный ремонт, во время которого на дом была установлена обшивка, был сделан в 2012 году. Самому дому, как писали в соцсетях, более 60 лет.