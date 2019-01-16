Писательница Мари Кондо специализируется на обустройстве дома. В своих книгах она постоянно рекомендует выкидывать ненужные вещи, оставляя лишь то, что приносит их владельцам радость.

Трейлер передачи Мари Кондо Netflix

1 января на Netflix вышло шоу с ее участием под названием «Уборка с Мари Кондо» (Tidying Up with Marie Kondo). Ведущая помогает гостям передачи организовать их домашнее пространство. В одном из эпизодов Кондо порекомендовала выкинуть часть накопившихся книг — и оставить только 30 самых важных (а в идеале — еще меньше). По ее мнению, книги приносят радость только тогда, когда обогащают новой информацией, а если книга уже прочитана, то и новой информации она уже не даст — это просто предмет, занимающий место на полке.

И хотя Кондо не предлагает избавляться вообще от всех книг в доме, ее советы возмутили многих любителей книг (и даже литературных критиков!). В ответ они стали публиковать фотографии своих коллекций — и насмехаться над (немыслимым!) предложением писательницы.

Некоторые решили поддержать Мари Кондо — и указали на то, что она, вообще-то, не предлагает сжигать эти самые книги, хотя многие реагируют так, словно она советует пропускать их через измельчитель бумаги.