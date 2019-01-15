Пользовательница твиттера lizamay02 перечислила мультфильмы и передачи, по которым можно определить возраст человека. По ее списку «старыми» считаются те, кто помнит:

«6 кадров»;

«Папины дочки»;

«Ким Пять-с-плюсом»;

«Даешь молодежь!»;

«Котопса»;

мультфильмы про дятла Вуди;

«Чип и Дейл спешат на помощь»;

«Мою прекрасную няню»;

«Кадетство»;

«Галилео»;

«Эй, Арнольд!»;

«Дашу-следопыта»;

«Приключения Джимми Нейтрона»;

«Маргошу».

Почти все эти передачи показывали по российскому телевидению в 2000-х годах. То есть по версии lizamay02 «старыми» оказались те, кому сейчас около 20 лет — и даже чуть меньше.

Пользователи твиттера решили составить альтернативные списки признаков, которые помогут выявить возраст собеседника.