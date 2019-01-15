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шапито

«Ты старый, если помнишь освоение суши псилофитами». В твиттере определяют возраст собеседника — по фильмам и историческим событиям

Meduza

Пользовательница твиттера lizamay02 перечислила мультфильмы и передачи, по которым можно определить возраст человека. По ее списку «старыми» считаются те, кто помнит: 

  • «6 кадров»;
  • «Папины дочки»;
  • «Ким Пять-с-плюсом»;
  • «Даешь молодежь!»;
  • «Котопса»;
  • мультфильмы про дятла Вуди;
  • «Чип и Дейл спешат на помощь»;
  • «Мою прекрасную няню»;
  • «Кадетство»;
  • «Галилео»;
  • «Эй, Арнольд!»;
  • «Дашу-следопыта»;
  • «Приключения Джимми Нейтрона»;
  • «Маргошу».

Почти все эти передачи показывали по российскому телевидению в 2000-х годах. То есть по версии lizamay02 «старыми» оказались те, кому сейчас около 20 лет — и даже чуть меньше.

Пользователи твиттера решили составить альтернативные списки признаков, которые помогут выявить возраст собеседника.