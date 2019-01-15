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«Ты старый, если помнишь освоение суши псилофитами». В твиттере определяют возраст собеседника — по фильмам и историческим событиям
Meduza
Пользовательница твиттера lizamay02 перечислила мультфильмы и передачи, по которым можно определить возраст человека. По ее списку «старыми» считаются те, кто помнит:
- «6 кадров»;
- «Папины дочки»;
- «Ким Пять-с-плюсом»;
- «Даешь молодежь!»;
- «Котопса»;
- мультфильмы про дятла Вуди;
- «Чип и Дейл спешат на помощь»;
- «Мою прекрасную няню»;
- «Кадетство»;
- «Галилео»;
- «Эй, Арнольд!»;
- «Дашу-следопыта»;
- «Приключения Джимми Нейтрона»;
- «Маргошу».
Почти все эти передачи показывали по российскому телевидению в 2000-х годах. То есть по версии lizamay02 «старыми» оказались те, кому сейчас около 20 лет — и даже чуть меньше.
Пользователи твиттера решили составить альтернативные списки признаков, которые помогут выявить возраст собеседника.