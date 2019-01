Группа The Killers выпустила клип про расизм и миграционную политику США. Его снял Спайк Ли

Американская рок-группа The Killers выпустила клип на песню «Land Of The Free», снятый режиссером и сценаристом Спайком Ли («Черный клановец»). В видео затрагиваются вопросы расизма и миграционной политики США. В том числе упоминаются намерения президента Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

В твиттере вокалист The Killers Брэндон Флауэрс рассказал, что массовое убийство в школе стало одной из причин, по которой он написал эту песню.