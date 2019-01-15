«Разве ничего лучше для мужчины нет?» Gillette выпустил рекламу про токсичную маскулинность

Производитель аксессуаров для бритья Gillette запустил общественную кампанию , чтобы «бросить вызов стереотипам и предубеждениям о том, что значит быть мужчиной». На ютьюб-канале компании вышла реклама, осуждающая сексуальные домогательства и травлю. В видео показаны сексистские сцены из фильмов, кадры судебных заседаний и насилие над мальчиками. «Разве ничего лучше для мужчины нет?» — задаются вопросом в компании.

We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film) Gillette

В начале ролика мужчины повторяют «Мальчики будут мальчиками», но затем они начинают разнимать дерущихся детей и останавливать других мужчин, когда те говорят неуместные вещи женщинам. Видео заканчивается словами о том, что сегодняшние мальчики, наблюдающие за поведением мужчин, уже завтра сами станут мужчинами. «Только побуждая себя делать больше, мы можем стать ближе к лучшему», — говорится в финале ролика.

Видео, опубликованное 13 января, за двое суток получило около 30 тысяч лайков и более 230 тысяч дизлайков. По мнению тех, кому ролик не понравился, в нем утверждается, что большинство мужчин склонны к насилию и домогательствам. В комментариях под видео некоторые пообещали отказаться от использования продукции Gillette.