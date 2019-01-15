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шапито

«Разве ничего лучше для мужчины нет?» Gillette выпустил рекламу про токсичную маскулинность

Meduza

Производитель аксессуаров для бритья Gillette запустил общественную кампанию The Best Men Can Be, чтобы «бросить вызов стереотипам и предубеждениям о том, что значит быть мужчиной». На ютьюб-канале компании вышла реклама, осуждающая сексуальные домогательства и травлю. В видео показаны сексистские сцены из фильмов, кадры судебных заседаний и насилие над мальчиками. «Разве ничего лучше для мужчины нет?» — задаются вопросом в компании.

We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film)
Gillette

В начале ролика мужчины повторяют «Мальчики будут мальчиками», но затем они начинают разнимать дерущихся детей и останавливать других мужчин, когда те говорят неуместные вещи женщинам. Видео заканчивается словами о том, что сегодняшние мальчики, наблюдающие за поведением мужчин, уже завтра сами станут мужчинами. «Только побуждая себя делать больше, мы можем стать ближе к лучшему», — говорится в финале ролика.

Видео, опубликованное 13 января, за двое суток получило около 30 тысяч лайков и более 230 тысяч дизлайков. По мнению тех, кому ролик не понравился, в нем утверждается, что большинство мужчин склонны к насилию и домогательствам. В комментариях под видео некоторые пообещали отказаться от использования продукции Gillette.