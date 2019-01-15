Джейк Джилленхол в образе Мистерио, возвращение Ника Фьюри и новый костюм Питера Паркера. Вышел первый трейлер «Человек-паук: Вдали от дома»
Студия Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Питер Паркер вместе со своими одноклассниками отправляется на экскурсию в Европу. Там с ним связывается бывший глава правительственной организации «ЩИТ» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Он просит Паркера помочь в расследовании нападений, происходящих по всему континенту. В атаках участвуют человекоподобные элементали — например, земли и огня. С ними и предстоит сразиться Человеку-пауку.
Кроме того, против элементалей выступает Мистерио, роль которого исполнил Джейк Джилленхол (в комиксах его персонаж был суперзлодеем, создающим неотличимые от реальности иллюзии).
Наши предположения
- В киновселенной Marvel Мистерио может оказаться волшебником (и, вероятно, даже не злодеем!). Обратите внимание на то, что его способности визуально напоминают магию Доктора Стрэнджа.
- Элементали из трейлера — Гидромен, Песочный Человек и Расплавленный Человек, другие классические враги Человека-паука. Эти персонажи в комиксах и мультсериалах как раз управляли водой, песком и расплавленным металлом. Но пока что эту информацию официально не подтверждают.
- Кажется, телохранитель Тони Старка по имени Хэппи Хоган (его играет режиссер «Железного человека» Джон Фавро) встречается с тетей Паркера. Но это не точно!
- Действие фильма, скорее всего, происходит до событий «Войны бесконечности».
- Также в трейлере впервые показывают новый костюм Человека-паука. Судя по всему, он снабжен бронежилетом и очками ночного видения. В трейлере Паркер использует его во время ночной вылазки.
А вот как выглядит первый официальный постер фильма.
В России «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет 4 июля.