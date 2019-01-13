Кто спрятался за черно-белыми полосками? Потрясите головой (или телефоном), чтобы увидеть!

10 января специалист по нанотехнологиям из Новой Зеландии Мишель Дикинсон опубликовала в твиттере картинку, состоящую из черных и белых вертикальных полосок. «Вы сможете увидеть эту оптическую иллюзию, только если потрясете головой (я серьезно)», — написала она.

В чем иллюзия? На картинке спрятана морда кота.

В комментариях пользователи твиттера заявили, что иллюзию можно увидеть и без тряски головой. Вместо этого можно потрясти экран телефона или подвигать страницу с картинкой вверх и вниз. А некоторым и вовсе удалось увидеть иллюзию сразу, без дополнительных усилий.