Автомобилисты в США годами воровали дорожные знаки с числом 69. Теперь вместо них появились знаки «68,9»

Департамент транспорта штата Вашингтон в США придумал, как бороться с воровством дорожных знаков, — на них стали писать другие, менее интересные для похитителей, числа.

С 2012 года ведомству пришлось заменить 608 дорожных знаков, обозначающих расстояние на трассах штата. Большинство из них автомобилисты забрали «на память», потому что им понравились цифры. Чаще всего за последние годы воровали два знака — с отметками 69 и 420 миль. Вероятно, это связано с тем, что число 69 у многих ассоциируется с позой в сексе, а 420 — с употреблением марихуаны (в США существует кампания «420», призывающая людей добиваться полной легализации марихуаны, протестные акции проводятся ежегодно 20 апреля).

Раньше в департаменте эту проблему решали, просто пропуская те места на трассе, где должны стоять самые привлекательные для воров знаки. Но это было неудобно (такие отметки — иногда единственный способ найти некоторые сельские населенные пункты) и даже опасно (когда машина попадает в аварию, эти знаки помогают объяснить полиции и экстренным службам, где она находится). В 2019 году чиновники решили вместо знака с отметкой 69 миль повесить знак с числом 68,9, а вместо отметки 420 — 419,9.

Департамент транспорта Вашингтона не первым в стране начал заменять дорожные знаки из-за воровства. Таблички с отметкой 420 миль до этого крали, например, в Колорадо (там решили пропустить одну милю в разметке и оставить только таблички «419» и «421») и в Айдахо (там тоже висит знак «419,9»).