Жители деревни в Индии устроили похороны 130-летнего крокодила по кличке Гангарам. Они состоялись в деревне Бавамохатра, штат Чхаттисгарх, на берегу пруда, где жил крокодил.

Гангарама доставили к его могиле на тракторе, украшенном цветами и гирляндами. Проститься с ним пришли более 500 человек. По словам местных жителей, Гангарам был дружелюбным и никогда не нападал на людей. Многие им восхищались.

«Гангарам был не просто крокодилом, а другом и божественным созданием, которому поклонялись в этой деревне», — рассказал местный житель Басаван. Он утверждает, что дети могли спокойно плавать рядом с крокодилом — и он их при этом не трогал. Жители деревни любили Гангарама и приносили ему еду, в том числе рис и .

На месте, где похоронен крокодил, собираются установить памятник в его честь.