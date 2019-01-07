«Мне, пожалуйста, непреодолимое ощущение провала!» Американский комик снял видео про развалины родного города

29-летний американский комик Дэнни Вега снял сатирическое видео о своем родном городе Каса-Гранде (штат Аризона). В ролике он высмеивает достоинства Каса-Гранде, иллюстрируя их кадрами развалин и закрывшихся магазинов.

danny vega

Вот некоторые из его шуток:

«Это мой родной город — Каса-Гранде. Или, в переводе с испанского, „жертва жилищного кризиса“»;

«Каса-Гранде предоставляет уникальные возможности. Например, если вы всегда мечтали ходить в колледж, расположенный напротив заброшенного торгового центра… Что же, тут вы можете воплотить свои мечты в жизнь!»;

«В Каса-Гранде действует скоростное ограничение в 35 — нет, не километров в час. 35 пуль. В секунду!» [Показывает на дырявый дорожный знак];

«Раньше в Каса-Гранде работали магазины Target и Best Buy. Но в этом городе чтят традиции. Поэтому закупайтесь только в Walmart — как велела Библия!»;

[Подъезжает к окошку закрывшегося фастфуда] «Привет! Мне, пожалуйста, непреодолимое ощущение провала. Нет, маленькую порцию!»

О ролике Веги написали местные издания, а благодаря брату комика видео про Каса-Гранде набрало популярность на Reddit, где пользователи стали делиться своими историями о маленьких городах Америки.