Франк Рибери из «Баварии» опубликовал фото со стейком за 1200 евро. Болельщики возмутились, футболист ответил. Теперь ему грозит крупный штраф

Футболист Франк Рибери, играющий за «Баварию», в начале января опубликовал фото со стейком, стоимостью в 1200 евро.

Снимок был сделан в Дубае в ресторане турецкого шеф-повара Нусрета Гекче, известного как Salt Bae (вот почему он получил такое прозвище).

Болельщиков возмутила стоимость куска обжаренного мяса, и они стали упрекать футболиста в расточительности. Рибери ответил. Футболист, в частности, заявил, что никому ничего не должен, а его «завистники» появились на свет «из-за порванного презерватива». В том же духе Рибери отозвался и о родственниках людей, писавших ему комментарии.

В итоге руководство «Баварии» приняло решение оштрафовать футболиста на крупную сумму (точный размер штрафа не сообщается). Рибери, говорится в заявлении, опубликованном «Баварией» 6 января, использовал в соцсетях «неприемлемые слова», которые не могут оправдать давление из-за фотографии на футболиста и его близких.

В клубе добавили, что ресторан Salt Bae Рибери посещал в рамках рекламной кампании и утверждения, что он заплатил 1200 евро за стейк, не соответствуют действительности.