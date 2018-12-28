Вечернее небо над Нью-Йорком вдруг стало ярко-голубым. Нет, инопланетяне тут ни при чем (к сожалению)

Вечером 27 декабря (в Москве уже была ночь 28 декабря) в небе над Нью-Йорком вдруг возникла вспышка ярко-голубого цвета. Жители города подумали было, что на Землю (наконец-то!) прилетели инопланетяне, но настоящая причина оказалась более прозаичной. Свечение вызвал взрыв трансформатора на объекте энергетической компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.

После взрыва возник пожар, который быстро потушили. Однако из-за аварии в районе отключилось электричество. В частности, без света примерно на полчаса остались аэропорт Ла-Гуардия, расположенный на севере Куинса, и тюремный комплекс на острове Райкерс, где содержатся около 10 тысяч заключенных. Что вызвало взрыв трансформатора, пока точно неизвестно; предполагается, что дело в обычной неисправности оборудования.

«Никаких травм, никакого пожара, никаких признаков внеземной активности», — успокоила жителей Нью-Йорка городская полиция.