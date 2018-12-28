шапито
Итальянский вратарь сделал финт, ушел от соперника и забил гол. В свои ворота
Meduza
В матче итальянской Серии Б между «Асколи» и «Палермо» вратарь «Асколи» Филиппо Перрукини забил, вероятно, один из самых странных автоголов сезона.
В простой игровой ситуации, когда Перрукини получил мяч от защитника, вместо того чтобы отпасовать дальше, он решил обыграть прессинговавшего его игрока «Палермо». Но ситуация вышла из-под контроля.
После этого инцидента Перрукини пропустил еще два гола. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Палермо».