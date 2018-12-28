Итальянский вратарь сделал финт, ушел от соперника и забил гол. В свои ворота

Филиппо Перрукини Danilo Di Giovanni / NurPhoto / Sipa USA / Vida Press

В матче итальянской между «Асколи» и «Палермо» вратарь «Асколи» Филиппо Перрукини забил, вероятно, один из самых странных автоголов сезона.

В простой игровой ситуации, когда Перрукини получил мяч от защитника, вместо того чтобы отпасовать дальше, он решил обыграть прессинговавшего его игрока «Палермо». Но ситуация вышла из-под контроля.

Palermo-Ascoli, che autogol del portiere Perucchini! Kel Fútbol

После этого инцидента Перрукини пропустил еще два гола. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Палермо».