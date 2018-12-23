На Сахалине для детей установили ледяной лабиринт без входа и выхода. Обещали прорезать к Новому году!

На площади сахалинского города Корсаков установили ледяной лабиринт для детей без входа и выхода. Конструкция появилась 22 декабря, дети сами начали залезать внутрь, придвинув скамейку.

Местное издание «Сахалин и Курилы» пишет, что объект еще не завершен — срок сдачи намечен на 29 декабря. «По всей видимости, строители просто не успели завершить работу до конца, а именно — вырезать дверцы», — отмечает издание.