Британец продает билеты на собственные похороны. Там будут лобстеры, комик и музыкальная группа

72-летний британец Кит Касс продает билеты на собственные похороны. 12 лет назад Кассу диагностировали рак простаты, в 2007-м он запустил кампанию по борьбе с этим заболеванием (вырученные с похорон деньги пойдут на ее развитие).

Количество билетов на похороны, которые пройдут в особняке, ограничено, их всего 500 штук. Они делятся на три типа: золотые, серебряные и бронзовые — стоимостью 100, 50 и 25 фунтов стерлингов соответственно. По золотому билету можно будет пройти в комнату, где подают лобстеров и шампанское, по серебряному — в комнату с сэндвичами и вином, а по бронзовому — в комнату с пивом и чипсами.

Кроме того, Касс планирует позвать на свои похороны какого-нибудь комика и музыкальную группу.