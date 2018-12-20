Крис Хемсворт снова швыряет молоток в инопланетян. Но это не «Тор», а первый трейлер спин-оффа «Людей в черном»

Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер фантастической комедии «Люди в черном: Интернэшнл». Новый фильм серии снял Ф. Гэри Грей — режиссер «Голоса улиц» и восьмой части «Форсажа».

Sony Pictures Entertainment

Героями «Интернэшнл» стали Эйч (Крис Хемсворт) и Эм (Тесса Томпсон), агенты британского отделения «Людей в черном». Это секретная организация, борющаяся с инопланетянами, которые пытаются нелегально мигрировать на Землю. Эйч и Эм предстоит вычислить шпиона в рядах тайных агентов.

«Интернэшнл» — спин-офф трилогии «Люди в черном», главные роли в которой исполняли Уилл Смит и Томми Ли Джонс.

В России фильм выйдет 13 июня 2019 года.